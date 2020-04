Facebook

Bergretter machten sich auf die Suche © (c) Brunner Images / Philipp Brunner

Ein alleingelassener Rucksack und ein Lawinenabgang im hochalpinen Bereich Arlingriese in Amlach führten am Freitag gegen 17:30 Uhr zu einem Sucheinsatz. Es wurde zunächst vermutet, dass eine Peson in Bergnot oder gar unter eine Lawine geraten war. Der Notarzthubschrauber Alpin-Heli 6 ging in die Luft und suchte den Bereich ab, in dem die vermisste Person vermutet wurde. Jedoch ohne Ergebnis. Nach telefonischer Rückfrage der Polizei klärte sich die Sache schließlich auf. Ein Mann hatte den Rucksack zurückgelassen, um eine Wanderung zu unternehmen. Anschließend wollte er beim Abstieg den Rucksack wieder mitzunehmen. Im Einsatz stand neben dem Einsatzteam des Hubschraubers auch die Polizei Lienz und die Bergrettung Lienz.