Auf einer Baustelle in Osttirol gab am Freitag der Untergrund nach. Ein Baukran kippte um und beschädigte Wände, die Fassade eines Nachbarhauses und einen Lkw. Verletzt wurde wie durch ein Wunder niemand.

Polizei nahm Ermittlungen auf © Weichselbraun

Ein Unfall auf einer Baustelle in Tristach in Osttirol endete am Freitag zum Glück für alle Beteiligten glimpflich. Aber der Schaden dürfte sehr groß sein. Gegen neun Uhr waren Arbeiter mit der Aufstellung der Fertigteilelemente für Kellerwände bei einem Rohbau beschäftigt.