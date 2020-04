Facebook

Geschützt hinter einer Plexiglasscheibe berichtete Blanik über die aktuelle Situation in Lienz © Brunner Images | Brunner Philipp

Neben Schutzmasken wird nun auch in Osttirol das Leben hinter Plexiglasscheiben zur Normalität. Quasi über Nacht tauchten sie erst an den Kassen von Lebensmittelgeschäften, Apotheken und Drogerien auf. Nun auch in der Stadtgemeinde Lienz. Am Freitag veranstaltete Bürgermeisterin Elisabeth Blanik erstmals seit Langem wieder ein Pressegespräch im Ratsaal. Alle Beteiligten waren dabei durch Plexiglasscheiben getrennt – und auch der Sicherheitsabstand wurde eingehalten.