Wetter in Osttirol

Die Bewölkung nimmt im Laufe des Tages zu © Weichselbraun

Die Luftdruckgegensätze werden am Sonntag über Mitteleuropa geringer und die Luftschichtung wird gleichzeitig ein wenig labiler. Deshalb entwickeln sich über den Bergen tagsüber auch ein paar dickere Quellwolken aus, die die Sonne daher zunehmend in den Hintergrund drängen könnten. In der Folge sind dann sogar punktuell ein paar Regenschauer möglich.