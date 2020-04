Am Mittwoch hat ein unbekannter Autofahrer in Lienz beim Ausparken ein Fahrzeug beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Polizei sucht fahrerflüchtigen Lenker © APA/Gindl

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 7:30 und 17 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker beim Ausparken einen Pkw, der auf einem Parkplatz in Lienz, Bozener Platz 2 (in Höhe eines Friseursalons) abgestellt war. Beim Pkw wurde hinten rechts die Stoßstange stark beschädigt. Der Unfallverursacher verließ ohne anzuhalten den Unfallort in unbekannte Richtung. Die Polizeiinspektion Lienz ersucht Zeugen des Unfalles sich zu melden - und zwar unter 059133 / 7230.