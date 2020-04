In Lienz erreichen die Temperaturen am Nachmittag sogar bis zu 25 Grad.

© Fuchs Juergen

Auch am Freitag ändert sich vorerst wenig, obwohl sich der Hochdruckeinfluss bereits abschwächt. Das bedeutet nochmals einen strahlend sonnigen und gänzlich trockenen Wetterverlauf. Erst im Laufe des Nachmittags tauchen einige Wolken am Himmel auf bzw. es entstehen harmlose Haufenwolken über den Gipfeln. Mit den Temperaturen geht es weiter nach oben. "Frühsommerliche Wärme macht sich tagsüber breit", verspricht der Wetterfrosch Werner Troger. Nachmittags hat es etwa in Lienz fast 25 Grad. Die Zufuhr warmer Luft kann vor allem am Nachmittag fallweise Probleme hervorrufen. Die Leistungsfähigkeit geht gerade bei Patienten mit niedrigem Blutdruck zurück. Außerdem sind bei empfindlichen Personen Kopfschmerzen möglich. Sonst sind kaum wetterbedingte Beschwerden zu erwarten.