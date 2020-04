Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Buchungslage im Parkhotel Tristachersee lässt auf gute Saison hoffen © KK/Privat

Anders als in Nordtirol kann man sich in Osttirol über mehr Urlaubsanfragen aus Österreich freuen. Laut Erwin Oberascher, Geschäftsführer der thematica GmbH (Betreiber unterschiedlicher Hotelplattformen) haben die Suchanfragen der Österreicher für Urlaub in Osttirol im Vergleich zum Vorjahr stark zugenommen: „Sie sind von 330 Anfragen auf 1062 gestiegen. Osttirol liegt hier deutlich vor Nordtirol und ist eher mit Kärnten vergleichbar. Tirol hat mit acht Prozent einen generell niedrigen Inländeranteil. Auch das ist in Osttirol anders.“