In Tirol werden heuer insgesamt 72 Millionen Euro für den Schutz vor Naturgefahren investiert. Schwerpunkt liegt 2020 in Osttirol, wo ein Viertel der Mittel budgetiert ist.

Über 425 Hektar Schutzwald wurden 2018 allein in der Gemeinde Kals von Sturm „Vaia“ zerstört © EXPA/Peter Gruber

Für den Schutz vor Naturgefahren in Tirol nimmt die öffentliche Hand auch heuer wieder eine Stange Geld in die Hand. Insgesamt sind Investitionen in der Höhe von 72 Millionen Euro geplant. Rund 28,4 Millionen Euro werden für den Schutz vor Wildbächen zur Verfügung gestellt, 16 Millionen Euro für Tal- und Hauptgewässer. Einen großen Stellenwert hat auch der Erhalt der Schutzwaldes: Hier werden 15,5 Millionen Euro fließen und rund 7,6 Millionen Euro werden in den Lawinenschutz investiert.