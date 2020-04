Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/BARBARA GINDL

Am 21. April, gegen 04:25 Uhr, hielt eine zivil gekleidete, männliche Person mittels Anhaltezeichen, ähnlich einer polizeilichen Anhaltung, den Pkw eines 50-jährigen österreichischen Staatsbürger an und führte in weitere Folge eine Verkehrskontrolle durch. Da dem Pkw-Lenker die Anhaltung komisch vorkam, verlangte er von der Person einen Dienstausweis um die Rechtmäßigkeit der „Amtshandlung“ überprüfen zu können. Nachdem sich die Person nicht ausweisen wollte bzw. nicht ausweisen konnte und bereits ein weiteres Fahrzeug dahinter angehalten und gehupt hatte, gab der Mann die Dokumente zurück und entfernte sich vom Tatort.