© Brunner Images | Brunner Philipp

Eine weitere Etappe in Richtung Versorgungs- und Mobilitätssicherheit im Defereggental konnte am Dienstagabend, Bezirkshauptfrau Olga Reisner bekanntgeben: „Ab sofort ist der neue Notweg fertig und für Einsatzfahrzeuge freigegeben. Somit kann von der Feuerwehr über die Polizei bis hin zum Notarzt oder der Bergrettung für die Bevölkerung von St. Veit und St. Jakob eine Zufahrt rund um die Uhr am Boden durch einen neuen Verbindungsweg sichergestellt werden.“