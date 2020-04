Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nicht nur Eis bringt jetzt eine Abkühlung, Temperaturen sinken © Fuchs Jürgen, Kleine Zeitung

Heute, Sonntag, gibt es ein geringes Schauerrisiko bei Temperaturen von 18 bis 22 Grad. Vom Norden her zieht eine Kaltfront auf. Sie führt zu weiterer Labilisierung der Luft und erhöht somit auch das Schauerrisiko etwas. Am Vormittag sollte aber auch noch öfter die Sonne durchkommen können und besonders nach Süden hin ist es freundlicher. Tagsüber bilden sich dann aber mehr Wolken vor allem in Richtung Tauern aus und einzelne Regenschauer oder vielleicht sogar Gewitter sind nicht ausgeschlossen.