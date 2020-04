Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Südtiroler Coronapatient, der sich in einem sehr kritischen Zustand befand, ist genesen. Der 76-Jährige wurde am 24. März auf der Covid-19-Intensivstation des Bezirkskrankenhauses Lienz aufgenommen.

Schwer kranker Corona-Patient konnte gestern gesund entlassen werden © EXPA/ Johann Groder

Am 24. März wurde ein Südtiroler Patient im Alter von 76 Jahren mit Vorerkrankungen auf der „COVID-19-Intensivstation“ des Bezirkskrankenhauses (BKH) Lienz aufgenommen. Dieser kam mit schwerem Lungenversagen und COVID-typischer, beidseitiger Lungenentzündung ins Haus. Über fünf Tage erfolgte die Anwendung von invasiven Beatmungstechniken mit Bauchlagerung, gefolgt von fünf Tagen Entwöhnung vom Beatmungsgerät und schließlich gefolgt von der Extubation. Nach weiteren zwölf Tagen auf der Intensivstation konnte er schließlich auf die Normalstation transferiert werden. Nach weiteren drei Tagen konnte er gestern, 16. April, in sehr gutem Allgemeinzustand und mit problemloser Lungenfunktion in sein Heimatkrankenhaus Bruneck entlassen werden.