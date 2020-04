Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Es gibt in Lienz den dritten Todesfall in Zusammenhang mit Corona.Im Lienzer Talboden ist die Zahl der Infizierten gestiegen. Virologe mahnt, aufzupassen, damit sich nicht neue Übertragungsketten bilden.

© APA/AFP/THOMAS KIENZLE

Nach ausgebliebenen Neuinfektionen, sieht die Lage im Bezirk heute wieder anders aus. Von Donnerstag auf Freitag hat es wieder vier Neuinfektionen gegeben. Damit hat Osttirol 148 positiv getestete Personen. Die vier neu Infizierten gibt es im Lienzer Talboden, wo die Zahl der postiv Getesteten von 93 am Donnerstag auf 97 am Freitag gestiegen ist. In den übrigen Regionen gab es keine Veränderung der Fallzahlen.