Universitätsinstitut für Mechatronik in Lienz prüft in internationaler Zusammenarbeit Beatmungsmasken für Spitäler. Kooperationen gibt es mit Mexiko, Brasilien und Mailand.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Lienz werden Adaptersysteme getestet, damit Beatmungsgeräte entlastet werden können © KK/Privat

Die Division für Mechatronik Lienz der Universität UMIT tanzt auf dem internationalen Forschungsparkett. Corona führt dazu. Getestet werden in Lienz Beatmungsmasken für Spitäler. Derzeit wird geprüft, ob es möglich ist, Schnorchelmasken, Schnarchgeräte und Ähnliches mittels spezieller Adapter an die medizinische Sauerstoffversorgung anzuschließen, berichtet Fadi Dohnal, Leiter der universitären Einrichtung in Lienz. Ziel der Entwicklungen: Gesundheitssysteme zu unterstützen, in denen es aufgrund der Vielzahl von Intensivpatienten zu Engpässen bei der medizinischen Sauerstoffversorgung kommt.