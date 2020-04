Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sonnige Stunden stehen uns heute bevor © Fuchs Jürgen, Kleine Zeitung

Weiterhin bleibt es heute, Donnerstag, zumeist sehr sonnig und am Nachmittag angenehm milde bei Temperaturen von 18 bis 23 Grad. Der Hochdruckeinfluss bleibt uns in Osttirol weitgehend erhalten. Damit scheint tagsüber auch zumeist die Sonne vom Himmel und nur einzelne und eher nur dünne Schleierwolken könnten da und dort einmal die Sonne ein wenig schwächen. In den Nachmittagsstunden entwickeln sich über einigen Bergen außerdem auch ein paar kleine und somit eher harmlose Quellwolken.