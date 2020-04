Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die Polizeiinspektion Lienz bittet um Hinweise © Markus Traussnig

In der Zeit vom 10. April gegen 17 Uhr bis zum 13. April gegen 16 Uhr, beging eine bislang unbekannte Täterschaft einen Einbruch in die Neue Mittelschule Nord in Lienz. Die Täterschaft verschaffte sich Zutritt ins Gebäude, zwängte im Gebäude mehrere Türen auf und konnte durch Straftat einen mittleren dreistelligen Eurobetrag erbeuten. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.