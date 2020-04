Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Heute, Mittwoch, winkt die Sonne Himmel. Sie schickt Frühlingsgrüße mit bis zu 20 Grad. In der Früh ist es aber noch frostig.

Frühlingshaft und vom Regen keine Spur © Fuchs Jürgen, Kleine Zeitung

Strahlend sonnig wird es heute, Mittwoch. Am Nachmittag ist mit Temperaturen bis zu 20 Grad zu rechnen. Ein Hoch bestimmt unser Wettergeschehen. Zumeist ist es völlig wolkenlos, und zwar von früh bis spät. Früh am Morgen ist es aber verbreitet frostig: Deutliche Minusgrade unter -5 Grad sind speziell in höheren Tallagen zu erwarten (z. B. Defereggental). "Frostige Temperaturen im Frühling können kälteempfindlichen Pflanzen, die bereits wieder draußen stehen, den Garaus machen", weiß der Wetterfachmann Werner Troger aus Erfahrung.