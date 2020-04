Facebook

Florian Kuenz von der Naturbrennerei Kuenz in Dölsach © KK/Kuenz

Not macht erfinderisch. So dachten auch die Betreiber der Naturbrennerei Kuenz aus Dölsach. Seit vier Wochen wird hier Händedesinfektionsmittel in Zusammenarbeit mit Philipp Wirnsperger von der Dolomitenapotheke hergestellt. Bei der Produktion hält man sich strikt an das Rezept der Weltgesundheitsorganisation (WHO).