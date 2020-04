Facebook

Bei dem Brand wurden vier von zehn Appartements für betreubares Wohnen beschädigt © Brunner Images | Brunner Philipp

Meterhohe Flammen schossen am Mittwoch gegen 15.36 Uhr aus dem Gebäude im „Betreuten Wohnen“ des Roten Kreuzes. Aus noch unbekannter Ursache geriet ein Balkon in Brand. Das Feuer griff auf die Fassade über. Eine Alarmanlage, die mit dem gesamten Rot-Kreuz-Komplex verbunden ist, wurde ausgelöst. Die Mitarbeiter des Roten Kreuzes reagierten rasch und setzten die Rettungskette in Gang.

Von den insgesamt zehn Appartements für betreubares Wohnen waren sechs bewohnt. Einige Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen, die anderen „wurden evakuiert“, sagt Andreas Stotter, Bezirksgeschäftsführer des Roten Kreuzes Osttirol. Eine ärztliche Versorgung sei nicht notwendig gewesen. Durch den Brand wurden vier der zehn Apartments beschädigt. „Vier Bewohner konnten bei ihren Familien untergebracht werden, zwei im Hotel“, sagt Stotter. Wann die Bewohner der nicht betroffenen Wohnungen wieder zurückkehren können, sei noch nicht klar.