Corona-Patientin "Alleine wäre es wirklich hart gewesen"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit puzzeln vertrieb sich die 23-jährige Lienzerin die Zeit in der Quarantäne © KK/Privat

Nach zwei Wochen heißt es für Barbara K. (Name von der Redaktion geändert) am Sonntag hoffentlich aufatmen. Nach zwei Wochen in Quarantäne kann sie, wenn die beiden ausstehenden Tests negativ sind, endlich wieder in die Öffentlichkeit. „Am meisten freue ich mich auf Spaziergänge mit meinem Hund. Der ist jetzt bei meiner Mutter untergebracht, wofür ich ihr sehr dankbar bin“, sagt die Lienzerin.