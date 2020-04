Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Am Nachmittag vielerorts über 20 Grad warm.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fuchs Jürgen

Am Gründonnerstag bleibt alles beim Alten. Anhaltender Hochdruckeinfluss ist für das absolut schöne Frühlingswetter verantwortlich. Erst im Laufe des Nachmittags tauchen erste Wolken am Himmel auf bzw. es entstehen ein paar harmlose Haufenwölkchen über den Gipfeln im Norden Osttirols. Am Nachmittag vielerorts über 20 Grad warm.