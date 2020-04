Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Wetter in Osttirol

© drubig-photo - stock.adobe.com (Diana_Drubig)

An der vorherrschenden Hochdruckwetterlage ändert sich nichts. Das Hochdruckgebiet KEYWAN ist nach Osten weitergezogen, doch nun wirkt das nächste Hoch mit dem Namen LORIS. "Es führt das tolle Wetter seines Vorgängers weiter, ohne dass wir vom Wechsel der Hochs etwas mitbekommen", verspricht der Wetterexperte Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Sehr trockene und tagsüber auch angenehm warme Luftmassen haben uns fest im Griff. Die Folge ist neuerlich ganztags strahlender Sonnenschein bzw. ein völlig wolkenloser Himmel. Nach einem teils noch recht kalten Start in den Tag mit Frost nicht nur im Defereggental wird es untertags dem Frühling entsprechend sehr warm. Stellenweise schon um 20 Grad am Nachmittag.