Gletscherlehrweg Innergschlöss © TVB Osttirol/Zlöbl

Der alljährliche Gletscherbericht wurde am Freitag wegen Corona per Video-Aufzeichnungen verbreitet. Es seien außergewöhnliche Zeiten, meinte die Vizepräsidentin des Österreichischen Alpenvereins, Ingrid Hayek: „Nur eines bleibt jedes Jahr gleich: Die Gletscher schmelzen.“ Sie zog einen Vergleich mit der derzeitigen Krise. Man sehe, dass einem trotz Youtube etwa Konzerte abgingen, die Berge seien zwar vor der Haustür, aber in unerreichbare Ferne gerückt: „Das sogenannte Überflüssige, das wir nie wertgeschätzt haben, weil es immer da war, vermissen wir plötzlich.“ Und so werde es auch mit dem „ewigen Eis“ sein: „Ja, wir brauchen Gletscher.“