Vor allem der Schneefall im November ließ die Budgets für die Straßenräumung schmelzen © Hartweger

Mild, zu warm und Rekordtemperaturen – so lässt sich der vergangene Winter am besten zusammenfassen. Bis auf den Starkschnee im November ließ Frau Holle eigentlich nicht viel von sich sehen. Da möchte man meinen, Osttirols Gemeinden und auch das Land Tirol konnten sich bei der Schneeräumung Geld sparen.



„Genau das Gegenteil ist aber der Fall. Die Kosten sind höher als in einem normalen Winter“, sagt Harald Haider, Leiter des Baubezirksamtes. Grund dafür sind enorme Folgearbeiten, die durch den großen Schneedruck und den starken Wind entstanden sind. „Es müssen zusätzliche Arbeiten erledigt werden, die in einem gewöhnlichen Winter nicht anfallen. Etwa mussten lockeres Material gefestigt, Bäume und Sträucher geschnitten und abtransportiert werden“, sagt Haider. Normalerweise hat das Baubezirksamt eine Million Euro für den Winterdienst budgetiert. Dies reicht für den vergangenen Winter aber nicht aus. Der Sturm- und Schneelast konnten Bäume nicht standhalten Foto © Hartweger