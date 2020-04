Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Wetter in Osttirol

© Fuchs Jürgen

Am Palmsonntag herrscht Hochdruckeinfluss vor. Daher scheint nach der Auflösung etwaiger Nebel- oder Hochnebelbänke tagsüber zumeist die Sonne und Wolken sind dabei kaum zu erwarten. Am ehesten gibt es in den Nachmittagsstunden über manchen Bergen ein paar kleine Quellwolken.