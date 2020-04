Kleine Zeitung +

Frostiger Aprilstart Bis zu -10 Grad kalte Nächte in Kärnten und Osttirol

An einigen Orten wurden in der Nacht auf Donnerstag wieder neue Kälterekorde für April erreicht. Auch in den nächsten Tagen weiter strenger Morgenfrost, aber mildere Temperaturen am Nachmittag.