Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/DPA/JULIAN STRATENSCHULTE

In ganz Tirol ist die Zahl der Arbeitslosen im März um 387,4 Prozent gestiegen. 32.548 Personen sind derzeit ohne Job. In Osttirol betrug die Steigerung im Vergleich zum März 2019 129,8 Prozent oder 1792 Personen. Damit ist der Bezirk aber am vorletzten Platz, was den Zuwachs von Arbeitslosen betrifft. Der Bezirk Landeck etwa hat ein Plus von 608,5 Prozent (4065 Personen), der Bezirk Imst 392 Prozent (3559 Personen. Die prozentmäßig geringste Steigerung hat Innsbruck mit 121,4 Prozent.