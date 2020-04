Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Team-Österreich-Tafel lässt auch in Zeiten der Corona-Krise Menschen mit knappem Budget nicht im Stich.

In Lienz und Sillian

Raimund Gander und Monika Troger mit den zusammengestellten Lebensmittelpaketen © ÖRK Osttirol

Gerade in diesen Tagen will die Rotkreuz Bezirksstelle Osttirol Menschen mit knappem Budget – wie Alleinerzieher, Arbeitslose, Mindestpensionisten – nicht alleine lassen. Die kostenlose Lebensmittelausgabe der Team-Österreich-Tafel in Lienz (Abholung) und Sillian (Zustellung) ist deshalb gewährleistet.