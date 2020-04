Facebook

© APA/AFP/Pool/Danny Lawson

Von 105 am Dienstag auf 109 am Mittwoch ist die Zahl der Coronainfizierten in Osttirol gestiegen. Drei Fälle mehr sind im Pustertal zu verzeichnen. Hier beträgt die Fallzahl nun 18, gestern lag sie bei 15. Ein Fall hinzugekommen ist im Lienzer Talboden, die Zahl der Infizierten erhöhte sich von 70 am Dienstag auf 71 am Mittwoch. Unverändert sind die nachgewiesenen Fälle im Iseltal (13) und im Defereggental (7).