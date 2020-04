Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

© Brunner Images | Brunner Philipp

In Osttirol gibt es jetzt den ersten Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Heute verstarb ein 68-jähriger Bewohner des Wohn- und Pflegeheims Lienz. Das bestätigt Heimleiter Franz Webhofer. Der Verstorbene ist einer der elf Heimbewohner, die am Wochenende positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Er habe aber an schwersten Vorerkrankungen gelitten.