Für die Obstbauern in den Niederungen stellen die frostigen Temperaturen sicherlich ein Problem dar © Fuchs Juergen

Ein Hochausläufer schiebt sich vom Atlantik über die Alpen und bestimmt so unser Wettergeschehen. Vielerorts ist es wolkenlos, und zwar von früh bis spät. Tagsüber sieht man höchstens ein paar kleinere Schönwetterwölkchen. Zudem wird es bei strahlendem Sonnenschein allmählich auch deutlich milder. Zumindest im Raum Lienz wird am Nachmittag schon die 10-Grad-Marke geknackt. Am Morgen ist es verbreitet sehr frostig und teilweise reifig. Sogar zweistellige Minusgrade sind in höheren Tallagen zu erwarten (z. B. Defereggental). "Frostige Temperaturen im Frühling können kälteempfindlichen Pflanzen, die bereits wieder draußen stehen, den Garaus machen", weiß der Wetterfachmann Werner Troger aus Erfahrung. Auch für die Obstbauern in den Niederungen stellen die frostigen Temperaturen sicherlich ein Problem dar.