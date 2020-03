Facebook

Die Heizungen werden in den nächsten Tagen auf Hochtouren laufen © Karin & Uwe Annas - stock.adobe.com

Klirrende Kälte regierte in Kärnten und Osttirol am Dienstagmorgen. Rekordhalter war laut den Daten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik um 7 Uhr der Sonnblick mit -20,5 Grad, gefolgt von der Villacher Alpe, der Flattnitz (jeweils -14,2 Grad), St. Jakob im Defereggental (-13,4 Grad) und Bad Bleiberg (-11,6 Grad). Aber auch in der Landeshauptstadt (-3,9 Grad) oder in Villach (-2,9 Grad), lagen die Thermometer nach einer klaren Nacht deutlich in den Minusbereichen.