Zivildienst"Neuer Lebensplan" eines jungen Schlaitners

Philipp Pochlatko steht stellvertretend für viele Zivildiener, die ihren Dienst um drei Monate verlängern © KK/RK Lienz/Erlsbacher

Einer für alle. Das hat sich Philipp Pochlatko, ein 19jähriger Mann aus Schlaiten in Osttirol gedacht, als es hieß – der Zivildienst wird verlängert. Eigentlich hätte Philipp am 30. März abgerüstet und seinen Zivildienst beim Roten Kreuz Osttirol in Lienz beendet. Doch da hatte ein Virus etwas dagegen: Philipp geht in die Zivildienst-Verlängerung.