Auf der Felbertauernstraße ist der Verkehr beinahe zum Erliegen gekommen © EXPA/ Johann Groder

"Tote Hose“: So beschreibt Karl Poppeller, Vorstand der Felbertauernstraße AG, die Situation auf der Verkehrsverbindung. Seit das Coronavirus in Österreich ausgebrochen und Tirol unter Quarantäne ist, sei der Pkw-Verkehr beinahe zum Erliegen gekommen. Die dramatische Abwärtsentwicklung bei den Frequenzen mündete am 21. März in den bisher schlechtesten Tag aller Zeiten (Ausnahme Felssturz) mit einer Tageslosung von 205 Euro. „Unter der Woche gibt es ein bisschen Versorgungsverkehr, aber es ist alles sehr wenig“, sagt Poppeller.