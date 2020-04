Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kasupovic

Gleich um 17 nachgewiesene Fälle hat sich die Zahl der Coronainfizierten von Sonntag auf Montag erhöht. Die Fallzahl liegt heute bei 104. Sprunghaft angestiegen ist sie im Lienzer Talboden. Am Sonntag lag sie hier noch bei 53. Montag früh waren bereits 70 Personen im Talboden positiv auf das Virus getestet. In allen übrigen Regionen sind die Zahlen gleich geblieben: Iseltal (13), Defereggental (7), Pustertal (14). Aber es gibt auch eine erfreuliche Meldung. "Sieben Personen aus dem Iseltal sind inzwischen genesen", sagt Virologe Gernot Walder. Dabei dürfte es sich um jene Personen aus Virgen handeln, die in Ischgl waren. Trotzdem der Genesenen bleibe die Fallzahl für das Iseltal gleich, weil alle positiv getesteten in der Statistik geführt würden. Tatsächlich aktive Viruserkrankte im Iseltal gebe es derzeit sechs.