© APA/HERBERT PFARRHOFER

Am Samstag bestimmt ein schwacher Hochdruckausläufer vorübergehend unser Wetter. Deshalb zeigt sich auch tagsüber die Sonne, länger vor allem in den Vormittagsstunden. Nachmittags entwickeln sich dann über den Bergen einige Quellwolken, wobei es zumeist trocken bleiben sollte. Ganz vereinzelte Regen- oder Schneeschauer sind jedoch speziell im Tauernbereich nicht gänzlich auszuschließen. "Auch in den Morgenstunden ist es bereits eher mild und daher sind erfreulicherweise Frostschäden an den Pflanzen nicht zu erwarten", gibt sich der Meteorologe Reinhard Prugger recht optimistisch. Die Temperaturen steigen in den Niederungen des Lienzer Beckens dann am Nachmittag auf Werte um +16 Grad.