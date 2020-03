Frisch geschlüpft„Sam“ bietet digitale Nachbarschaftshilfe an

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

In Lienz geboren, in Österreich zu Hause: Die neue digitale Vermittlungsplattform „Sam“ koordiniert die Nachbarschaftshilfe.

Das ist „Sam“, die neue App für digitale Nachbarschaftshilfe © Kasupovic

Die Corona-Krise stellt auch Menschen in der Region vor Herausforderungen. Vor allem für ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankung kann das fatale Folgen haben. Um sich keinen Ansteckungsrisiko auszusetzen, sind sie auf Unterstützung angewiesen. Und hier kommt ein kleiner, blauer Vogel namens „Sam“ ins Spiel, der am Donnerstag in Lienz frisch geschlüpft ist.