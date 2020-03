Facebook

Ein Hoch in bodennahen Luftschichten mit Kern über Nordosteuropa, sowie ein Höhentief über Italien sorgen für eine lebhafte Ostströmung im Alpenraum. "Damit gelangt weiterhin ausgesprochen kalte Luft hochwinterlicher Ausprägung zu uns", merkt der Wetterfachmann Werner Troger an. Gleichzeitig werden die Wolken von Osten her generell mehr und zunehmend auch dichter. In der zweiten Tageshälfte können örtlich sogar schon erste Schneeflocken vom Himmel fallen, insbesondere im Bergland. Bei den Tagestemperaturen wird nun allmählich der Tiefpunkt erreicht. Nicht nur im Defereggental herrscht ganztags Dauerfrost.