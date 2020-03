Facebook

Mit Frostberegnung und Holzfeuern kämpfen die Erwerbs-Obstbauern um ihre Existenzgrundlage © KK/Kuenz

Tief besorgt klang Hermann Kuenz aus Dölsach am Montag. An seinem Hof wird die größte Obstanlage Osttirols in Erwerbswirtschaft betrieben – mit rund 35.000 Obstbäumen. Der Kaltlufteinbruch der vergangenen Tage forderte dabei viel Einsatz, um Schäden an den Knospen und Bäumen zu verhindern. „Wir kämpfen gerade um unsere Ernte“, sagte er. Schon die Frostnacht von Sonntag auf Montag ließ die Obstbauern zittern. Aber gröbere Schäden gab es nicht.