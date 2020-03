Facebook

Die Quarantäne-Maßnahmen gegen das Coronavirus regen zur Kreativität an. Das beweist nun auch der Osttiroler Ausnahmekünstler René Bacher alias „Rin 99er“. In seinem neuen Song "Nudel & Klopapier" sagt er schonungslos ehrlich und direkt seine Meinung zur aktuellen Corona-Krise und appelliert an die Verantwortung jedes Einzelnen: "Stay at home".