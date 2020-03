Im Krankenhaus Zams sind zwei weitere Patienten an Coronavirus verstorben. Somit gibt es in Tirol vier Corona-Todesfälle. Alle hatten schwere Vorerkrankungen.

Infektionsstation Uniklinikum Essen © APA/dpa/Marcel Kusch

Ein 78-jähriger Hochrisikopatient verstarb in St. Anton infolge längerer Krankheit unerwartet am Donnerstag, den 19. März, zuhause. Nachdem in den Erhebungen festgestellt wurde, dass der Patient positive Corona-Fälle in seinem Umfeld hatte, wurde vonseiten der Gesundheitsbehörde eine nachträgliche Coronavirus-Testung angeordnet. Gestern, Sonntagabend, lag ein positives Testergebnis vor. „Eine Mitursache am plötzlichen Ablebens des schwer herzkranken Mannes durch das Coronavirus kann letztlich nicht ausgeschlossen werden“, berichtet der Amtsarzt Karl Eckhart. Im vorliegenden Fall lag beim Verstorbenen zwar ein positives Testergebnis vor, ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Infektion und Todesursache ist jedoch nicht feststellbar.