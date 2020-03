Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die gesicherten Coronafälle in Osttirol sind von Freitag auf Samstag um neun gestiegen. Am Freitag gab es 33, heute sind es 42. Die Fallzahl ist vor allem im Lienzer Talboden angewachsen. Dort gibt es aktuell 22 bestätigte Infektionen, am Freitag waren es 15.