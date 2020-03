Am Freitagabend wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in Lienz gerufen. Dabei wurde eine Person verletzt und ins Krankenhaus Lienz gebracht.

Die Feuerwehr löschte den Brand rasch © (c) Brunner Images / Philipp Brunner

Zu einem Wohnungsbrand kam es am Freitagabend gegen 19.40 Uhr in der Tristacherstraße in der Gemeinde Lienz. Nach ersten Meldungen wurde eine Person verletzt und vorsorglich mit dem Roten Kreuz in das BKH-Lienz geliefert. Die Feuerwehr Lienz konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt. Die Straße musste während des Einsatzes komplett gesperrt werden.