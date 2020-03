Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Für Osttiroler Betriebe und Selbstständige ist das Frühjahrsgeschäft gelaufen. Mancher kämpft mit Tränen. Und bei Lehrern sorgt die Leere in den Schulen für ein ungutes Gefühl.

Nicht nur in Lienz sind die Rollläden herunten. Doch der Handel in Osttirol ist nicht der Einzige mit Existenzsorgen © Kasupovic

In Osttirol ist es in den vergangenen Tagen drunter und drüber gegangen. Zuerst galt die Ausgangssperre des Bundes, dann folgte die Verordnung des Landes für die Isolation von ganz Tirol. Manche Menschen wissen bis heute nicht um die strikte Regelung des Ausgangsverbotes. Vielerorts wird gearbeitet, gehämmert und in Gruppen geplaudert.