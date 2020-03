Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

In Osttirol ist es deutlich frischer und zunächst auch noch schaueranfälliger bei drei bis acht Grad. Schneefallgrenze sinkt bis in die Täler.

Wetter in Osttirol

Schneefallgrenze sinkt bis in die Täler © Weixx

Die Kaltfront der Nacht zieht tagsüber weiter in Richtung Italien. Zunächst bringt sie aber noch oft dichtere Wolken und auch ein paar Regen- und Schneeschauer sind möglich. Dabei liegt die Schneefallgrenze in den meisten Tallagen. Im Verlauf des Sonntag bessert sich dann aber in der kalten Luft das Wetter langsam wieder und die Wolken beginnen daher aufzulockern.