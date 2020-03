Facebook

Die Wolken werden mehr © Hartweger

Eine Kaltfront zieht am Samstag über die Alpen langsam zu uns nach Osttirol. Daher werden im Tagesverlauf auch die Wolken mehr und dicker und in der Folge steigt das Regenschauerrisiko an. Zunächst kann sich aber auch noch zeitweise die Sonne behaupten, etwas länger vor allem in den südlichen Landesteilen.