Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik und Zivilschutz-Mitarbeiter Michael Prinster © KK/Lienz Lenzer

Gerade in diesen herausfordernden Zeiten sieht man, dass die Gesellschaft zusammenrückt. Auch im Umgang mit älteren Menschen verhalten sich viele vorbildlich. Es gibt aber leider auch Menschen, die niemanden um sich haben, aufgrund gesammelter Erfahrungen misstrauisch geworden sind, oder einfach niemanden zur Last fallen möchten - selbst wenn es noch so wichtig ist.