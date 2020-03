++ In Osttirol sind 28 Personen erkrankt, in Tirol sind es 501 ++ Das gesamte Bundesland wird komplett isoliert ++ ++ Alle Entwicklungen hier live.

Corona in Osttirol

Zwischen Wacht (Tirol) und Maria Luggau (Kärnten) ist der Schranken noch offen © Hartweger

Das Coronavirus sorgt weltweit für einschneidende Maßnahmen. Für Österreich gelten strenge Regeln, unter anderem Ausgangsbeschränkungen, die auch kontrolliert werden. Mittlerweile gibt es österreichweit bereits 1843 bestätigte Coronafälle. Auch in Osttirol herrscht Ausnahmezustand. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Tirol auf dem Laufenden.

Die aktuellen Ereignisse im Live-Artikel



Neue Zahlen der Landesregierung

Im Laufe des gestrigen Mittwochabends bis heute, Donnerstagvormittag, wurden in Tirol 24 weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Damit liegen in Tirol derzeit 501 positive Coronavirus-Testergebnisse vor. Vier Personen sind mittlerweile wieder vollständig genesen. Bei allen positiven Ergebnissen läuft derzeit die routinemäßige Nachverfolgung der Kontaktpersonen – diese werden ermittelt und über die weitere Vorgehensweise informiert.

Der Bund hat mit Stand Donnerstagvormittag 437 positive Fälle in Tirol vermeldet. Der Unterschied erklärt sich laut Land durch die Falldefinition, die der Bund nach der Weltgesundheitsorganisation ausgerichtet hat. Die WHO zählt in einem Land jene Fälle, die hier auch ihren Hauptwohnsitz haben. Das Land Tirol hingegen zählt jeden festgestellten Infizierten, egal wo er seinen Hauptwohnsitz hat. Da gerade zu Beginn der Coronavirus-Krise noch viele TouristInnen in Tirol anwesend waren, sind die Fallzahlen des Landes durch die Mitzählung der erkrankten Gäste höher.



Die Lienzer Bürgermeisterin Blanik zur aktuellen Situation



Bürgermeisterin Elisabeth Blanik zu Isolation von Osttirol +



"I am from Austria" für die Nachbarschaft

Die Matreier Sängerin Sara De Blue war auch Teil der Balkonkonzerte. Ausschnitte ihres Auftritts wurden in ORF 2 gezeigt. Sie gab die heimliche Nationalhymne "I am from Austria" zum Besten.



Ruhe in Stadt und an Grenzen

In Osttirol ist die Lage derzeit sowohl an den Grenzen, als auch in der Stadt Lienz äußert ruhig. Nur vereinzelt sieht man Menschen spazieren. Die Grenzen zu Kärnten werden derzeit nicht kontrolliert.

Wer nach Kärnten fahren will, kann das auch weiterhin tun Foto © Kasupovic



Sozialmarkt bleibt geöffnet

Wie die Betreiber von Solali mitteilen, gelten weiterhin die gewohnten Öffnungszeiten. Wer Fragen hat oder nicht ins Geschäft kommen kann, soll sich unter 0664-1241 030 melden.

Weiter Anstieg bei Infizierten

Laut Statistik sieht die Verbreitung der Infektionen derzeit wie folgt aus: Iseltal: 10, Defereggental 2, Lienzer Talboden 14, Osttiroler Pustertal 2. Laut Virologe dürfte die Dunkelziffer um einiges höher sein.

Ausnahmen bei Sperren

"Nachdem es Ausnahmen für die Grenzpassierung gibt, ist der Schranken in Wacht an der Grenze zur Kärntner Gemeinde Lesachtal nicht geschlossen", erklärt der Lienzer Baubezirksamtsleiter Harald Haider. Zu den Ausnahmen zählt etwa der Weg in die Arbeit, die Versorgung der Nahversorger mit Lebensmittel, der Weg zu Arzt und Apotheke. Im Laufe des Tages werde aber die Polizei präsent sein und Kontrollen durchführen.

Foto © APA

Land stellt Straßenbau komplett ein

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation hat die

Tiroler Landesstraßenverwaltung alle landeseigenen Baustellen

gestoppt. Zumindest provisorisch fertiggestellt werden Bauvorhaben zur

Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Weiter Höchststand in Tirol

Das Gesundheitsministerium hat neue Zahlen veröffentlicht. Mit Stand 8 Uhr sind in Tirol 501 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das ist weiterhin die höchste Zahl aller Bundesländer. Zwei Personen werden als "Genesen" geführt.

