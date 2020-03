In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Das Management der HELLA Gruppe mit Sitz in Abfaltersbach hat entschieden, den Betrieb im Werk in Abfaltersbach ab heute Dienstag, 17. März bis voraussichtlich 30. März, einzustellen. Alle Mitarbeiter wurden bereits gestern von dieser Maßnahme informiert. Die Belegschaft hat zugestimmt, einen zweiwöchigen Betriebsurlaub anzutreten. Der geschäftsführende Gesellschafter Andreas Kraler gab dies soeben am Unternehmenssitz bekannt.