Bürgermeister Hermann Mitteregger von Silian

Zurückhaltend ist das Land inzwischen bei der Bekanntgabe von Orten, in denen es Coronavirus-Fälle gibt. In Osttirol erhält man Zahlen und zumindest Regionen noch beim Virologen Gernot Walder. Doch: Bei der Kleinen Zeitung laufe die Telefone heiß. Viele Bürgermeister sind stark verunsichert. Sie fordern, dass die Gemeinden, in denen es Infizierte gibt, bekannt gegeben werden. Hermann Mitteregger von Sillian etwa sagt: „Wenn wir wissen, dass es in der Gemeinde nachgewiesene Fälle gibt, dann können wir auch entsprechende Maßnahmen setzen können.“